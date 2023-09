In den Farben Gelb, Blau und Silber strahlten am Freitagabend Königin Silvia und ihre Töchter Victoria und Madeleine beim Bankett im schwedischen Königspalast in Stockholm.

Es war ein ganz besonderer Freitag im schwedischen Königshaus: König Carl XVI. Gustaf von Schweden (77) hat nicht nur sein 50-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Am 15. September ist auch Prinz Daniel, der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46), 50 Jahre alt geworden. Nach einem Balkongruß mit der ganzen Familie ließen die Royals den Abend mit einem festlichen Bankett ausklingen, bei dem vor allem Königin Silvia (79) und ihre beiden Töchter Victoria und Madeleine (41) mit ihren Roben herausstachen. Silvia und Victoria tragen schwedische Nationalfarben Schwedens Königin strahlte in einem gelben, bodenlangen Satinkleid. Das Oberteil mit langen Ärmeln war über und über mit schimmernden Diamanten besetzt. Dazu trug Silvia eine Brosche und eine hellblaue Schärpe. Auf ihrem brünetten Haar sorgte außerdem eine große, silberne Krone für Staunen. Dazu passende Hängeohrringe in Tropfenform versprühten noch mehr Glamour. Kronprinzessin Victoria warf sich für das Bankett in ein umwerfendes Tüllkleid im Off-Shoulder-Schnitt. Die Robe aus zartem Tüll stach vor allem durch einen intensiven Farbverlauf von Hell- zu Dunkelblau hervor. Auch Victoria trug Brosche, Schärpe und eine schimmernde Tiara. Zusammen mit Mutter Silvia ergaben ihre Looks die Farben der schwedischen Flagge. Auch viele weitere Gäste, etwa Prinzessin Mary von Dänemark (51) oder Prinzessin Sofia von Schweden (38), kamen in den Farben Blau und Gelb. Zudem waren am Freitagabend die Royals aus Norwegen im Königspalast in Stockholm anwesend, um Carl Gustafs lange Regentschaft zu zelebrieren. Prinzessin Madeleine setzt auf Silber Prinzessin Madeleine setzte auf eine silberne Glamour-Robe aus Tüll und mit Pailletten besetztem Cape-Oberteil. Sogar ihre Clutch war im metallischen Silber gehalten. Tiara und Ohrringe ergänzten den glamourösen Look.