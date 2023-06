Eine neue Trendfarbe bahnt sich diesen Sommer den Weg in unsere Kleiderschränke: Leuchtendes Grün ist auf dem Vormarsch. Darauf kommt es beim Styling von grünen Kleidungsstücken an.

Grün, grün, grün ist alles, was ich habe: Der Mode-Sommer 2023 steht ganz im Zeichen einer neuen Trendfarbe. Grüne Statement-Pieces sind die Hingucker der Saison - moderne sommerliche Looks sind mit grünen Kleidungsstücken ein Kinderspiel. Wir verraten hier, wie man die Trendfarbe Grün kombiniert und worauf man beim Styling achten sollte.

Grün von Kopf bis Fuß

Ein monochromes Outfit ganz in Grün-Tönen ist die mutigste Wahl, wenn es um das Styling der neuen Trendfarbe geht. Für einen monochromen Look wählt man verschiedene Grün-Nuancen aus, die zusammen ein harmonisches und stimmiges Gesamtbild ergeben. Beispielsweise lässt sich eine Bluse in hellem Grün mit einer Hose in dunklem Grün sowie dazu passenden Accessoires in Grün kombinieren.

Grün als Akzentfarbe

Um einem schlichten und zurückhaltenden Outfit - zum Beispiel bestehend aus Jeans und T-Shirt - einen frischen Touch zu verleihen, kann die Trendfarbe Grün ebenfalls zum Einsatz gebracht werden. Am besten wählt man dazu ein Kleidungsstück wie zum Beispiel einen Blazer oder eine Weste oder ein Accessoire wie zum Beispiel einen Haarreif oder eine Sonnenbrille in Grüntönen aus, die zum restlichen Look passen. Grün als Akzentfarbe kann auch sehr gut mithilfe eines Schals, einer Handtasche oder Schuhen eingesetzt werden.

Grün als Muster oder Print

Alle Fashion-Fans, die es gerne verspielt und romantisch mögen, können sich für Kleidungsstücke mit grünen Mustern oder Prints entscheiden. Besonders gut kommt die sommerliche Trendfarbe in Form von grünen floralen Mustern zur Geltung. Besonders angesagt sind diesen Sommer übrigens Midi-Kleider mit Blumenmuster - die perfekte Gelegenheit, um die Trendfarbe zum Einsatz kommen zu lassen.

Grün trifft auf neutrale Farben

Was immer geht, ist die Option, Grüntöne mit neutralen Farben wie Weiß, Grau, Beige oder Schwarz zu kombinieren. Ein kurzes schwarzes Mini-Kleid in Kombination mit einem leuchtend grünen Pulli sorgt für einen lässigen Stilbruch - eine schwarze transparente Strumpfhose dazu, sowie schwarze Mary-Janes und eine Handtasche im gleichen Grün-Ton wie der Pullover: fertig ist der Trend-Look für den Sommer 2023.

Dafür steht die Farbe Grün

Grün ist die Farbe der Natur und symbolisiert Wachstum, Leben und Erneuerung. Kein Wunder, dass die Farbe jetzt im ersten richtigen Sommer nach der Pandemie einen neuen Hype erlebt. Grün hat außerdem eine beruhigende und erfrischende Wirkung und kann für Harmonie und Ausgeglichenheit stehen.