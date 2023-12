Das Herausputzen gehört zum Silvesterabend einfach dazu. Damit wir so richtig stylisch ins neue Jahr 2024 starten, gibt es hier die diesjährigen Fashion-Trends für den Jahreswechsel.

An Silvester steht die große Party mit Freunden an? Dann muss das richtige Outfit her. Auch dieses Jahr greifen Fashionistas wieder zu Pailletten. Warum auch nicht? Zum Jahreswechsel darf es eben glamourös sein. Aber auch glänzende Materialien oder Metallic-Looks dürfen am 31. Dezember zum Einsatz kommen. Modische Styling-Inspiration liefern Expertinnen wie Leonie Hanne (35), Caro Daur (28) oder Victoria Swarovski (30).

Leonie Hanne greift nicht zum Kleid

Ein Kleid muss nicht zwingend an Silvester aus dem Schrank geholt werden. Leonie Hanne etwa zeigt auf Instagram eine stylische Alternative: ein Hosenanzug-Set ganz in Silber. Kurze Hose mit tailliertem Bund, Crop-Top und Oversize-Blazer sind allesamt mit silbernen Pailletten besetzt und sehen zusammen stylisch, sexy und glamourös aus. Unter der Shorts trägt Hanne noch eine braune Strumpfhose. Außerdem setzt die Fashionista auf ebenfalls braune Wildleder-Pumps. Ihre Nägel hat sie im metallischen Silber lackiert.

Victoria Swarowski: Sexy, aber angezogen

Wenn es doch das Kleid zur Party werden soll, hat Victoria Swarovski einen stylischen Look auf Instagram parat: ein hautenges, dunkelrotes Minikleid mit leichtem Kupferstich. Das hochgeschlossene Dress mit langen Ärmeln und verspielten Raffungen zaubert eine schöne Figur, wirkt sexy, aber nicht zu aufreizend. Dazu passen auch eine schwarze Spitzenstrumpfhose und kniehohe Stiefel oder die klassischen schwarzen Pumps. Ihre blonden Haare fasst Swarovski zum sleeken Pferdeschwanz zusammen. Ihre Nägel haben einen knallroten Anstrich bekommen. Als Accessoires kommen goldene Kreolen und dazu passende Ringe zum Einsatz.

Caro Daur trägt das perfekte Party-Top

Beides nicht die idealen Outfits? Dann liefert Fashion-Bloggerin Caro Daur noch eine dritte Outfit-Inspiration. Die Influencerin zeigt ihren Followern ein Crop-Top mit Spaghettiträgern und Cut-Outs, das vollständig mit goldenen Pailletten und Knöpfen besetzt ist. Dazu passt eine Vielzahl von It-Pieces, etwa ein langer Satinrock, enge Röhrenjeans, aber auch eine tiefsitzende Wide-Leg-Jeans, die schicke Marlenehose oder ein schwarzer Lederrock.