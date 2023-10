Von Kopf bis Fuß in Chanel in der Front Row: Bei der Fashion Week in Paris sorgen die Schwestern Paris und Nicky Hilton für so viel Aufsehen wie lange nicht.

Dieser Auftritt erinnert an alte Zeiten: Bei der Fashion Week in Paris sorgen die Schwestern Paris (42) und Nicky Hilton (39) mit perfekt durchgestylten Outfits für so viel Aufsehen wie lange nicht. Bei der Chanel-Show im "Grand Palais Éphémère" erschienen die Hotel-Erbinnen selbst von Kopf bis Fuß in Chanel: Paris trug ein pink-schwarzes Ensemble mit Kunstpelz, schwarzer Lackleder-Tasche und einer Halskette mit riesigem Logo des legendären Modehauses. Nicky strahlte in einem klassisch weißen Bouclé-Rock, mit passendem Jackett und schwarz-weißen High Heels. Paris kam komplett in Barbie-pink Die beiden Schwestern saßen in der Front Row, gemeinsam mit Pop-Star Usher (44), den Schauspielerinnen Riley Keough (34) und Penélope Cruz (49), Model Inès de la Fressange (66) und anderen Promis. Auch bei der Show des italienischen Labels Valentino legten die Schwestern einen Wow-Auftritt hin: Paris trug ein ultrakurzes Kleid in Barbie-pink, dazu passend pinkfarbene Pumps und eine Valentino-Tasche im gleichen Farbton. Nicky kam komplett in Rot. Nicht nur als Gast, auch auf dem Laufsteg sorgte Paris Hilton für Aufsehen: Bei Mugler lief sie gemeinsam mit Promis wie Angela Bassett (65) und Supermodel Helena Christensen (54) über den Catwalk. Paris gehörte zu Beginn der Nullerjahre zu den berühmtesten It-Girls der Welt; u.a. durch die Reality-TV-Show "The Simple Life" sowie durch Skandale wie ein geleaktes Sex-Video war die Hotelerbin ständig in den Schlagzeilen. In den letzten Jahren war es ruhiger um sie geworden. Paris heiratete 2021 den Geschäftsmann Carter Reum (42), wurde 2022 Mutter eines Sohnes, der von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Nicky Hilton ist schon länger verheiratet. Sie gab 2015 dem britischen Bankierssohn James Rothschild (37) das Jawort und brachte drei Kinder auf die Welt.