Sylvie Meis und ihr Ehemann Niclas Castello waren unter den Promi-Gästen der jüngsten Unicef-Gala. Vor allem der Künstler überraschte mit seinem Look.

Niclas Castello (44) zeigt sich mit neuem Look. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sylvie Meis (44) besuchte der Künstler, der zuletzt mit dem "THE Castello CUBE" weltweit für Aufsehen sorgte, die jüngste "LuisaViaRoma für Unicef"-Gala auf Capri. Die Moderatorin und Unternehmerin begeisterte dabei in einem Kleid, das aus schwarzem Neckholder-Top und bodenlangem Musterrock bestand. Dazu trug sie einen eleganten Dutt und riesige goldene Ohrringe.

Ehemann Castello überraschte dagegen mit einem extravaganten Look. Er trug ein knallgelbes Sakko zu einer schwarzen Hose. Ebenfalls auffallend waren seine lange Mähne und die dunkle Sonnenbrille.

Vanessa Hudgens begeistert im Minikleid

Meis und Castello waren jedoch nicht die einzigen, die mit ihren Looks auf dem roten Teppich glänzten. Schauspielerin Vanessa Hudgens (33) wählte ein bronzefarbenes Mini-Kleid mit langer Schleppe von Stardesigner Michael Kors (62). Dazu kombinierte sie hohe Stilettos und eine Diamantenkette. Das Outfit präsentierte der "High School Musical"-Star auch bei Instagram.

Das brasilianische Model Izabel Goulart (37) strahlte in einem weißen Kleid mit Cut-Outs und Glitzerapplikationen. Dazu wählte die Verlobte von DFB-Star Kevin Trapp (32) durchsichtige High Heels.

Superstar Jennifer Lopez performte auf der Bühne

Die Charity-Gala, die der Ukraine gewidmet war, fand am Samstagabend (30. Juli) statt. Wie "Variety" berichtet, sei Superstar Jennifer Lopez (53) angereist, um vor dem Promi-Publikum aufzutreten. Sylvie Meis postete in ihren Instagram-Storys einige Szenen dieses Showacts. "Und dann war sie da... OMG, ich liebe sie so sehr", kommentierte Meis die Clips.

Ebenfalls auf der Gästeliste standen laut dem Branchenmagazin Jamie Foxx (54), Leonardo DiCaprio (47), Naomi Campbell (52) und Jared Leto (50).