Groß, größer, Big Bags: In der Herbst- und Winter-Saison 2023 lieben wir übergroße Handtaschen mit viel Stauraum. Von der gesteppten Tasche in Oversize-Größe bis hin zum XL-Shopper als perfekter Alltagsbegleiter.

Go big or go home: Vorbei sind die Zeiten, in denen in die Handtaschen nur das Handy und das Allernötigste gepasst haben. In der Herbst- und Wintersaison 2023 können Taschen nicht groß genug sein. Der Trend geht hin zur Big Bag und zum XL-Shopper.

Gesteppte Big Bags

Diesen Herbst kommen nicht nur die Steppjacken zurück. Wer jetzt im Handtaschen-Game ganz vorne mitspielen möchte, setzt auf eine gesteppte Big Bag. Hier können die unterschiedlichsten Formen gewählt werden. Besonders angesagt sind gesteppte XL-Clutches. Eine gepolsterte Stepptasche in diesem Format wirkt keineswegs altbacken, sondern verleiht jedem Outfit eine große Portion Trendbewusstsein - vor allem, wenn sie in klassischen, zurückhaltenden Farben wie Creme, Beige, Schwarz, Dunkelgrün oder Braun daherkommt.

Oversized Taschen aus Shearling oder Fake Fur

Ebenso weich wie die gepolsterten Taschen und eine große Spur flauschiger sind Oversized Bags aus Fake Shearling oder Fake Fur. Hier kann gern mit knalligen Farben wie Pink oder Orange gespielt werden, die auch in anderen Accessoires wie Mütze oder Handschuhe wieder aufgegriffen werden. Beim Outfit hingegen sollte dann mit zurückhaltenden Farben experimentiert werden. Ein schöner Kontrast zwischen Farbe und Material ergibt sich zum Beispiel bei einem Look bestehend aus schwarzer Lederjacke, einer weiten Denim-Baggyjeans und einer türkisfarbenen Fake-Fur-Tasche im XL-Format.

Perfekter Alltagsbegleiter: XL-Shopper

Im Alltag kann eine Tasche eigentlich nicht genug Stauraum haben. Der Big-Bag-Trend diesen Herbst spielt vielen daher sehr in die Karten. Mit einem XL-Shopper ist man für alle Eventualitäten gut ausgestattet. In die großen Taschen passt alles hinein, was man zum Beispiel vom Home Office ins Büro transportieren muss. Sie eignen sich aber auch perfekt dafür, um den Einkauf aus dem Supermarkt nach Hause zu transportieren oder die Übernachtungssachen für einen spontanen Wochenend-Trip zu beherbergen.