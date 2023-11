Die sechste Staffel der Netflix-Serie "The Crown" bringt auch die ikonischen Styles von Prinzessin Diana zurück. Von eleganten Gala-Roben bis hin zu sportlicher Freizeitkleidung: Diese Looks bleiben unvergessen.

Lange mussten sich Royal-Fans gedulden, nun hat das Warten ein Ende: Die sechste Staffel der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" steht in den Startlöchern. Der erste Teil der neuen Folgen ist ab dem 16. November bei dem Streamingdienst verfügbar. Mit den neuen Episoden dürfte sich auch in der Modewelt wieder ein Trend absetzen, denn diese handeln von den letzten Tagen von Prinzessin Diana (1961-1997), die für viele schlichtweg eine Stilikone war. Ihre Fashion-Styles lieben wir noch heute.

Die legere Diana

Wie kaum eine andere Person stand Diana die zweite Hälfte ihres Lebens unter Dauerbeobachtung. Rund um die Uhr lauerten Paparazzi, um die Prinzessin von Wales in Alltagssituationen abzulichten. Fotos von Lady Di brachten zu ihren Lebzeiten Unmengen an Geld ein. Bei all dem öffentlichen Druck möge man meinen, dass jedes ihrer Outfits von oben bis unten durchdacht war. Dennoch wirkten Dianas Looks zumeist mühelos stylisch, etwa jene mit ihrer geliebten blauen Momjeans in den 80er-Jahren. Dazu wählte sie oft einen lässigen Hoodie, einen Oversize-Blazer und eine Cap. Beim Schuhwerk griff sie neben Sneakern auch zu Boots und Cowboystiefeln - allesamt Kleidungsstücke, die derzeit wieder trendy sind.

Die sportliche Diana

Diana hatte kein Problem damit, das Haus sportlich zu verlassen. Radlerhosen trug die Prinzessin der Herzen nahezu rauf und runter. Ihr legendärer, graumelierter Harvard-Hoodie bleibt ebenso unvergessen, wie ihr roter Schafpullover, der unlängst unter den Hammer kam. Diana war selbst begeisterter Sportfan und machte die Tennisturniere in Wimbledon damals um einiges populärer. Während sie sich auf dem Centre-Court in sportlichen Tennis-Outfits samt weißen Sportsocken und Sneakern zeigte, hielt sie es auf den Zuschauerrängen in Wimbledon deutlich eleganter...

Die elegante Diana

Dort kamen zumeist Kleider mit Polka-Dots, floralen Prints, Streifen oder Volants zum Einsatz. Bei wichtigen Terminen und Benefizveranstaltungen zeigte sich Lady Di aber auch gerne in schicken Kostümen aus Tweed, hochgeschlossenen Etuikleidern oder Hosenanzügen. Ihre Blazer und Jackets waren zumeist mit Kragen, Knöpfen oder Schulterpolstern versehen.

Zu Bällen und feierlichen Anlässen wurden die großen Roben hervorgeholt. Hier griff Lady Di zu den unterschiedlichsten Stilen, etwa rot und ausladend, blau und enganliegend, aber auch asymmetrische Schnitte mit Pailletten kamen zum Einsatz. Ewig in Erinnerung bleibt neben ihrem cremeweißen Hochzeitskleid mit Puffärmeln auch ihr schwarzes Samtkleid mit Off-Shoulder-Schnitt, das auch als Travolta-Kleid in die Geschichte einging. Denn in der Robe legte sie 1985 im Weißen Haus mit John Travolta (69) eine heiße Sohle aufs Parkett. Das Designer-Dress von Victor Edelstein wurde übrigens 2019 für 264.000 Pfund versteigert.

Die sexy Diana

Aber Diana wusste auch ihren weiblichen Charme in Szene zu setzen. Angetan hat es vielen etwa Dianas kleines Schwarzes - ein hautenges, kurzes Off-Shoulder-Kleid ganz in Schwarz. Dieses zeigte - zumindest für die Royals -verhältnismäßig viel Haut und reichte ihr nicht einmal bis zum Knie. Diana trug es 1994 kurz nachdem ihr Ehemann Prinz Charles seinen Ehebruch zugegeben hatte. In die Medien ging Dianas Look als das "Rachekleid" viral. Dazu trug sie ein Perlen-Collier, dazu passende Hängeohrringe und eine schwarze Clutch.

Wer Dianas vielseitigen Styles noch einmal genauer unter die Lupe nehmen möchte, kann nun in die neuen Folgen von "The Crown" einschalten. Schauspielerin Elizabeth Debicki (33) verkörpert Lady Di in ihren letzten Tagen und sieht der Mutter von Prinz William und Prinz Harry zum Verwechseln ähnlich. Das dürfte auch daran liegen, dass sie sich bei den Dreharbeiten eben in Dianas ikonischen Looks geworfen hat. Teil eins von Staffel sechs ist ab dem 16. November verfügbar, die Folgen fünf bis zehn kommen am 14. Dezember.