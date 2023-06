Trotz regelmäßiger Beauty-Pflege trockene Stellen im Gesicht? Der angesagte TikTok-Trend Moisture Sandwich kann dabei helfen, solche Probleme zu beheben - strahlend schöne Haut in drei einfachen Steps.

Mit verschiedenen Schichten zu einem gesunden Glow: Wer trotz regelmäßigem Eincremen zu trockener Gesichtshaut neigt, dem kann ein Moisture Sandwich helfen. Es handelt sich dabei um einen beliebten Beauty-Hype auf TikTok - der aber tatsächlich effektiv wirkt und die Haut mit einer großen Portion Feuchtigkeit versorgt. Wir erklären, wie ein Moisture Sandwich in einfachen Schritten funktioniert.

Das Prinzip hinter der Moisture-Sandwich-Methode

Beim sogenannten "Feuchtigkeits-Sandwich" werden die Pflegeprodukte in Schichten eingearbeitet. Man geht schichtweise vor und trägt die einzelnen Produkte übereinander auf - so als würde man sich ein Sandwich schmieren. Der Ablauf beim Moisture Sandwich sieht so aus: erste Schicht Wasser, zweite Schicht leichte Feuchtigkeitspflege, dritte Schicht fetthaltige Creme oder pflanzliche Öle.

Das Geniale an diesem Konzept: Um das Moisture Sandwich in die Beauty-Routine einzugliedern, muss man nicht in neue Produkte investieren, sondern kann mit den Pflegeprodukten arbeiten, die man bereits zuhause hat und von denen man weiß, dass man sie gut verträgt.

Erste Schicht: Wasser

Im ersten Schritt der Moisture-Sandwich-Methode wird das Gesicht mit Wasser aus der Leitung gereinigt. Nach der Reinigung tupft man die Gesichtshaut nur ganz leicht trocken, sodass die Haut noch feucht bleibt. Die Wasser-Schicht ein paar Sekunden einwirken lassen.

Zweite Schicht: Leichte Feuchtigkeitscreme

Im zweiten Schritt wird nun auf die Wasser-Schicht eine leichte Feuchtigkeitscreme oder ein Serum aufgetragen. Geeignete Pflegeprodukte für diesen Step der Moisture-Sandwich-Methode haben in der Regel eine eher flüssige Konsistenz. Mit sanften kreisenden Bewegungen wird das Pflegeprodukt in die Haut eingearbeitet.

Dritte Schicht: Fetthaltige Creme

Der dritte Schritt macht die Moisture-Sandwich-Methode so wirkungsvoll gegen trockene Haut: Denn als dritte Schicht fungiert eine fetthaltige Creme oder ein reichhaltiges Pflanzenöl. Das Moisture Sandwich lässt man komplett in die Haut einziehen, ohne es abzunehmen. Das Fett am Ende unterstützt die Hautbarriere vor Feuchtigkeitsverlust und konserviert das vorher aufgetragene Wasser sowie die leichte Feuchtigkeitspflege.