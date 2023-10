Maya Hawke geht nicht nur mit ihrer Mutter aus - sie kleidet sich auch mit Uma Thurman im Partnerlook. Auf einer Gala in New York sorgten die beiden damit für Aufsehen.

Hollywood-Star Uma Thurman (53) hat sich mit ihrer Tochter Maya Hawke (25) auf dem roten Teppich gezeigt. Der Auftritt bei der Gala zum 25-jährigen Jubiläum von "Room To Grow" in New York City war US-Medienberichten zufolge das erste Mal seit fast fünf Jahren, dass das Paar gemeinsam ins Blitzlichtgewitter trat.

Uma Thurman und Maya Hawke erscheinen ganz in Schwarz

Die beiden Damen entschieden sich dazu, sich im Partnerlook zu kleiden. Thurman und Hawke kamen ganz in Schwarz und in eleganten Outfits zu dem Event. Die 53-Jährige trug ein schwarzes, langärmliges Kleid mit einem Cape darüber. Sie kombinierte das Kleid mit Beinschlitz mit einer Brosche, Diamantohrringen, spitzen Pumps und einer Clutch. Ihr Haar trug sie zu einem glatten Pferdeschwanz zurückgebunden.

Maya Hawke entschied sich für einen ähnlichen Look: Sie präsentierte eine zweiteilige Kombination, laut "W Magazine" von Prada, bestehend aus einem Blazer mit goldenen Knöpfen und einer weitgeschnittenen Hose. Sie vervollständigte ihr Ensemble mit einer Prada-Handtasche und ebenfalls spitzen, schwarzen Pumps. Wie ihre Mutter hatte sie ihre Haare streng nach hinten gebunden, allerdings nicht zu einem Pferdeschwanz, sondern zu einem Dutt.

Uma Thurman verriet dem "People"-Magazin auf der Gala, was die Bindung zu ihrer Tochter ausmacht. "Gute Kommunikation", sagte sie und fügte hinzu: "Es ist eine große Herausforderung, sicherzustellen, dass die Kommunikation mit der Familie gesund, stark und offen bleibt."

Maya Hawke stammt aus einer berühmten Familie

Maya Hawke stammt wie ihr Bruder Levon (21) aus der Ehe von Schauspieler Ethan Hawke (52) und Uma Thurman. Die beiden hatten 1998 geheiratet und sich 2003 getrennt. Seit 2019 ist Maya Hawke in der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" als Robin Buckley zu sehen und war auch in Filmen wie Quentin Tarantinos (60) "Once Upon a Time... in Hollywood" mit von der Partie. Mit ihren Eltern stand sie ebenfalls bereits für verschiedene Projekte vor der Kamera.

Uma Thurman hat aus der Beziehung mit Arpad Busson (60) zudem eine Tochter, Luna Thurman-Busson, die im Juli 2012 geboren wurde. Ethan Hawke heiratete 2008 Ryan Shawhughes, mit der er zwei weitere Töchter bekam: Indiana (geboren 2011) und Clementine Jane (geboren 2008).