Ob er damit einen neuen Trend bei den Modeaccessoires auslöst? Justin Bieber hat sich auf der Tribüne der US Open mit einer auffälligen Sonnenbrille gezeigt...

Justin Bieber (29) hat bei den US Open das Match der US-amerikanischen Tennisspielerin Coco Gauff (19) gegen Elise Mertens (27) aus Belgien verfolgt. Und dabei auch viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Der Popstar trug eine rosa Oversize-Sonnenbrille mit dicken Rändern und Rahmen. Dazu kombinierte er eine schwarze Baseballmütze mit weißen Punkten, Lederjacke, weißes Shirt und Jeans.

Neben ihm auf der Tribüne in New York City saß seine Ehefrau Hailey Bieber (26). Das Model zeigte sich ebenfalls in schwarzer Lederjacke und weißem Top.

Coco Gauff schien sich sehr über die prominenten Zuschauer gefreut zu haben. Sie erkämpfte sich den Sieg über Elise Mertens. "Oh ja, ich habe definitiv gesehen, wer da war", sagte Gauff "ESPN" nach ihrem Erfolg in der dritten Runde. "Ich dachte, ich kann vor Justin Bieber nicht verlieren", scherzte der Publikumsliebling.

Justin Bieber im Schlabberlook sorgt für Aufsehen

Justin und Hailey Bieber hatten in New York in den vergangenen Tagen schon andere Termine. Auch dabei sorgte der Sänger mit seinen Mode-Entscheidungen für Aufsehen. Als seine Ehefrau in der US-Metropole ein neues Produkt ihrer Kosmetikmarke Rhode vorstellte, putzte sie sich wie gewohnt heraus und zeigte sich glamourös in einem edlen roten Kleid. Ehemann Justin Bieber dagegen erschien im Schlabberlook. Der Sänger kam im grauen Jogginganzug mit kurzer Hose und Kapuzenpulli, schief sitzender pinker Kappe und knallgelben Crocs mit weißen Socken neben Hailey zum Event.

Auch ihre Hochzeit feierten Justin und Hailey Bieber in New York

Hailey und Justin Bieber kennen sich schon seit ihrer frühesten Kindheit. 2015 tauchten dann erstmals Beziehungsgerüchte auf. Nach einer längeren Trennung folgte im Juli 2018 auf den Bahamas die Verlobung. Nur zwei Monate später wurde still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.