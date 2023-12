Schauspielerin Vanessa Hudgens hat ihren 35. Geburtstag gefeiert. Ihre beste Freundin und ihr frisch angetrauter Ehemann gratulierten dazu mit Bildern von der Hochzeit, die vor zwei Wochen gefeiert wurde. Darauf sind die beiden Brautkleider von Vera Wang zu sehen.

Zum 35. Geburtstag von Vanessa Hudgens gibt es neue Bilder der Schauspielerin als Braut. Sie hat vor zwei Wochen den Baseballstar Cole Tucker (27) geheiratet. Hudgens Freundin Sarah Hyland (33) postete nun mehrere Bilder von dem Vera-Wang-Brautkleid.

Glückwünsche an die "Geburtstagsbraut"

"Modern Family"-Star Hyland ließ zum Ehrentag noch einmal Erinnerungen an den großen Tag wachwerden. Am 2. Dezember hatten Vanessa Hudgens und Cole Tucker in Tulum, Mexiko, geheiratet. In dem Glückwunsch-Posting zum 35. Geburtstag heißt es: "Sie ist eine Geburtstagsbraut... ich meine Frauchen!" Hyland gratulierte "an die magischste, freundlichste, alberne, kluge und talentierteste Frau". Sie fühle sich "so geehrt, dich nicht nur meine Freundin nennen zu dürfen, sondern auch meine Schwester Hexe". Dazu zeigte sie mehrere Schnappschüsse von Hudgens Hochzeit, die den bisher besten Blick auf das Brautkleid geben.

Auch Cole Tucker gratuliert seiner Ehefrau

Zusammen mit dem Stylisten Jason Boldon hatte die Schauspielerin ihren Hochzeitslook kreiert. Für den Empfang wählte die gebürtige Kalifornierin dann noch ein weiteres Kleid von Vera Wang. "Ich habe es angezogen und dachte: 'Es ist perfekt. Es ist einfach, und es ist schick'", enthüllte die durch "High School Musical" bekannte Schauspielerin im Interview mit der "Vogue". "Es war genau das, was ich wollte, aber wir mussten es natürlich ein wenig aufpeppen und noch mehr Liebe hinzufügen, damit es etwas Besonderes war, nur für mich", erklärte sie. Sie fügte dem Kleid noch einen langen Schleier hinzu, auf dem die Aufschrift "Mrs. T 2. Dezember 2023" in gotischer Schriftart stand. Das Kleid ist im Geburtstagsposting von Cole Tucker zu sehen, der sich ebenfalls zu Wort meldete und via Instagram Glückwünsche an seine "Ehefrau" schickte.

Die Schauspielerin und der Baseballspieler sind seit drei Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden via Zoom, bei einer virtuellen Yoga-Sitzung. Im Februar 2023 hatte Cole Tucker ihr in Paris einen Heiratsantrag gemacht, im Oktober feierte Hudgens ihren Junggesellinnenabschied. Eine geeignete Location für die Hochzeit zu finden, sei schwierig gewesen, enthüllte sie in der "Vogue". "Ich wusste, dass ich es nicht am Strand, in einem Ballsaal oder in einer Scheune machen wollte - das waren alles Dinge, die ich nicht wollte. Stattdessen wollte ich von Natur, Grün und Laub umgeben sein." Sie habe unbedingt an einem "warmen Ort" heiraten wollen und so fiel die Wahl schließlich auf Mexiko. "Ich wollte auch einen sehr spirituellen Ort."