Die Queen feiert in diesem Jahr ihr Platin-Jubiläum auf dem Thron. Auch Modedesigner ehren Elizabeth II. mit neuen Kreationen. Unter ihnen ist Victoria Beckham.

Victoria Beckham (48), Richard Quinn (32) und Sarah Burton (48) für Alexander McQueen gehören zu den Designern, die anlässlich des Platin-Thronjubiläums eine Reihe neuer Looks kreierten, die von Queen Elizabeth II. (96) inspiriert sind. "Harper's Bazaar" veranstaltete Medienberichten zufolge zu Ehren der Königin ein Mode-Shooting in der historischen Kulisse am Tower von London. Model Kukua Williams (25) präsentierte demnach für das Magazin die Kreationen.

Victoria Beckham erklärte dem Magazin laut den Medienberichten: "Für dieses historische Shooting wollten wir Ihre Majestät mit einer traditionell königlichen Farbe ehren, also habe ich einen Herbst/Winter-Laufsteg-Look in einem satten Lilaton neu gedacht." Die Grundlage ihres enganliegenden Outfits sei ein paillettenbesetztes Kleid. Dieses befinde sich unter einem "zarten, feinen" Strick-Outfit, "das sich um den Körper wickelt und den Glanz der Pailletten verzerrt, um eine wirklich raffinierte Ästhetik zu schaffen, die einer Königin entspricht".

Die Queen zeigte "gewagte" Outfits

Richard Quinn erklärte: "Die Königin trug einmal passend Hut und Mantel in Giftgrün mit schwarzen Lackschuhen - für mich ist das gewagt und subversiv." Er habe deshalb ein Tudor-Minikleid am Tower vorgestellt. Das Outfit in Schwarz und Gelb sei "ein Spiel mit dem königlichen Look": Kristalle, Seidensatin, Krinoline und ein bisschen Latex.

Sarah Burtons Outfit für das Jubiläums-Shooting - ein voluminöses rotes Kleid in Blütenform - ist von einer Rose inspiriert: "Die rote Rose ist durch und durch feminin und zeitlos schön - ein Symbol für Romantik, Leidenschaft und Liebe. Sie ist auch widerstandsfähig und stark; diese Königin der Blumen hat Kraft und Würde."

Platin-Feierlichkeiten im Juni

Queen Elizabeth II. wurde am 2. Juni 1953 gekrönt. Den Thron hat sie seit dem 6. Februar 1952 inne. Und nicht nur mit neuer Mode wird die 96-Jährige 70 Jahre später geehrt. Der Höhepunkt der Festivitäten zum Platin-Thronjubiläum der Queen werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein. Geplant sind unter anderem Straßenfeste und ein Konzert mit einigen der größten Unterhaltungsstars der Welt.