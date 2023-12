Was passiert, wenn sich vier absolute Modeikonen zum festlichen Mädelsabend treffen? Natürlich ein Erinnerungsfoto - ein solches hat Victoria Beckham auf ihrem Instagram-Kanal gepostet.

Designerin Victoria Beckham in bester Gesellschaft - im Kreise der Supermodels. Auf Instagram hat die 49-Jährige ein Foto von ihrem letzten Mädelsabend gepostet. Zusammen mit Christy Turlington (54), Cindy Crawford (57) und Helena Christensen (54) posiert sie auf dem Schnappschuss vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Dazu postete Beckham den Kommentar: "Mädelsabend in New York City."

Alle vier Ladys haben sich sichtlich in Schale geworfen. Victoria Beckham trägt auf dem Foto ein elegantes violettes Kleid in Kombination mit schwarzen Stiefeln. Helena Christensen ist komplett in Schwarz gekleidet, während Cindy Crawford ihr Kleid zu rockigen Accessoires wie schwarzen hochhackigen Boots und einer Lederjacke kombiniert hat. Christy Turlington hingegen trägt ein knielanges Kleid in klassischem Schwarz-Weiß-Muster mit Taillengürtel und schwarzer Strumpfhose.

"Festlicher Mädelsabend"

Crawford kommentierte den gemeinsamen Post mit vier Kuss-Emojis und postete das Foto auch auf ihrem eigenen Kanal mit den Worten "Festlicher Mädelsabend", während Christensen die Fans in der Kommentarspalte wissen ließ: "Es war ein wunderschöner Abend." In ihrer eigenen Instagram-Story schrieb sie zudem zu dem Foto mit ihren Freundinnen: "Ich hätte die ganze Nacht damit verbringen können mit dieser coolen Crew zu plaudern, wir haben uns so viel zu erzählen."