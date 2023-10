Ein Sandwich ist das perfekte Essen für Reisen oder im Büro. Doch die Kreativität lässt beim belegten Brötchen oft zu wünschen übrig. Mit diesen vier Rezepten kann man sein nächstes Sandwich deutlich aufpeppen.

Wer kennt es nicht: Beim Kochen muss es manchmal schnell gehen, vielleicht muss das Essen sogar unterwegs gegessen werden. Nichts eignet sich dabei besser als ein belegtes Brötchen - oder falls man größeren Hunger hat: ein schmackhaftes Sandwich. Über den klassischen Belag Schinken, Käse, Tomate und Salat hinaus probieren jedoch die wenigsten neue Rezepte aus. Dabei kann man sein Sandwich ohne große Kochkunst auf ein neues Level heben. Vier Rezepte, mit denen das nächste Sandwich eine Geschmacksexplosion wird.

Green Goddess Sandwich

Zutaten: Brotscheiben nach Wahl (vorzugsweise Vollkorn), 40g Ziegenkäse, Handvoll Sprossen, Handvoll Spinat, sechs Gurkenscheiben, 1-2 Esslöffel grünes Pesto, ein Blatt Salat, eine halbe Avocado, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Gewürze nach Wahl (beispielsweise Chiliflocken)

Zubereitung: Die Scheiben Brot toasten bis sie leicht kross sind. Als Basis den Ziegenkäse auf einer der beiden Scheiben mit einem Messer verteilen. Die andere Brotscheibe mit der grünen Pesto bestreichen.

Dann eine der beiden Scheiben mit dem Salat, dem Spinat, den Gurkenscheiben, der Avocado (diese gerne noch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen) und Sprossen belegen. Zum Schluss noch einmal mit Pfeffer und eventuell anderen Gewürzen nach Wahl abschmecken. Anschließend die andere Brotscheibe auflegen und das Sandwich bei Bedarf mit Spießen oder Zahnstochern sichern. Fertig ist das Green Goddess Sandwich.

Grilled Cheese Sandwich - vegan

Zutaten: Brotscheiben nach Wahl (vorzugsweise Vollkorn), eine Knoblauchzehe, Handvoll Spinat, veganer Frischkäse oder Ricotta, veganer Streukäse, Öl

Zubereitung: Zunächst den Aufstrich aus Frischkäse, Spinat und Knoblauch zubereiten. Dafür den Knoblauch auf leichter Hitze in einer Pfanne anbraten, dann den Spinat hinzugeben. Anschließend mit dem veganen Frischkäse oder Ricotta vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Danach zwei Brotscheiben in Öl in einer Pfanne leicht anbraten. Während die Scheiben im Öl braten, auf der oberen Seite eine Schicht veganen Streukäse verteilen. Wenn der Käse leicht angeschmolzen ist, den Spinat-Aufstrich dazugeben und über dem geschmolzenen Käse verteilen. Im Anschluss noch mehr Streukäse auf dem Aufstrich verteilen und warten, bis dieser ebenfalls geschmolzen ist. Zum Schluss die zweite Scheibe Brot auflegen und fertig ist das vegane Grilled Cheese Sandwich.

Deftiger French Toast

Zutaten: Toastscheiben (vorzugsweise Vollkorn), Ei, Milch, Crème fraîche, Speckwürfel, Frühlingszwiebel, Knochblauzehe, Parmesan, Schnittlauch, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Speckwürfel in einer Pfanne anbraten, bis das Fleisch knusprig ist. Währenddessen die Knoblauchzehe würfeln, Frühlingszwiebel und Schnittlauch in Ringe schneiden und zum Speck in die Pfanne geben. Dann je nach Geschmack Crème fraîche und Parmesan hinzugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Ei und Milch miteinander verquirlen. Dann die Toastscheiben mit der Speckmischung bestreichen und mit einer anderen Toastschicht bedecken. Die Sandwiches dann in der Ei-Milch-Mischung tränken. Im Anschluss daran, die Sandwiches in der Pfanne anbraten, bis die äußere Schicht goldbraun ist. Fertig ist der deftige French Toast zum Servieren.

Ice Cream Sandwich

Zutaten: Chocolate Chip Cookies (aus dem Supermarkt oder selbstgebacken), Eissorte nach Wahl, dunkle Schokolade, Krokant

Zubereitung: Dieses Dessert-Sandwich ist superschnell und einfach zubereitet. Die dunkle Schokolade in einem Wasserbad zum Schmelzen bringen. Währenddessen eine Kugel Eis auf die flache Seite eines Cookies geben. Mit dem anderen Cookie das Eis plattdrücken, damit das Ganze eine Art Sandwichform bekommt.

Danach das Eissandwich in die flüssige Schokolade dippen, im Anschluss daran mit Krokant bestreuen. Das Sandwich danach sofort servieren, bevor das Eis schmilzt.