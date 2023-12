Lametta bringt dieses Jahr nostalgischen Glanz in das weihnachtliche Wohnzimmer. Die dünnen, silbernen Streifen kehren als echter Weihnachtsklassiker an den Baum zurück.

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr kehrt ein altbekannter - und lange als altbacken geltender - Deko-Trend zurück: Lametta. Dieses glänzende, hauchdünne Metallband war in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, doch nun erlebt es ein glamouröses Comeback in unseren festlich geschmückten Weihnachtswohnzimmern. Somit können wir dieses Jahr nicht mehr Loriot unter dem Weihnachtsbaum zitieren, sondern müssen sagen: "Und heute ist mehr Lametta!"

Warum wird Lametta als glitzernde Weihnachtsdekoration verwendet?

Was macht diese schimmernden Metallstreifen so besonders und warum erfreuen sie sich wieder wachsender Beliebtheit? Die Ursprünge von Lametta als Weihnachtsdeko gehen zurück auf 1610. Damals wurde es in Nürnberg erfunden und symbolisierte als Weihnachtsschmuck Eiszapfen am Baum. Die hauchdünnen silbernen Streifen, die an den Weihnachtsbaum gehängt wurden, reflektierten das Kerzenlicht und erzeugten so einen funkelnden Effekt.

Traditionell wird Lametta aus Stanniol hergestellt, da dieses Material aber Blei enthalten kann, rät das Umweltbundesamt heute, darauf zu achten, Lametta ohne Blei zu verwenden. Heutzutage besteht Lametta meistens aus metallisiertem Kunststoff, was im Gegensatz zu Blei umweltfreundlicher ist. Viele Hersteller bieten mittlerweile nachhaltige Varianten an, die die Freude an der festlichen Dekoration mit einem grünen Gewissen verbinden.

Mit Lametta eine Reise in die Vergangenheit wagen

Warum kehrt Lametta nun an unsere Weihnachtsbäume zurück? Es weckt nostalgische Gefühle. Lametta erinnert uns an Familienrituale und fröhliche Feststage: Viele Menschen versetzt die Weihnachtszeit zurück in ihre Kindheit, in der das glänzende Lametta eine zentrale Rolle spielte.

Was Lametta besonders macht, ist seine Vielseitigkeit: Denn die dünnen, glitzernden Streifen passen einfach zu jeglichem Weihnachtsdekor - egal ob in Silber, Gold, Rot, Grün oder ausgeflippte Farben wie Pink, Kupfer oder bunt.

Lametta verleiht dem Weihnachtsbaum 2024 einen subtilen Glamour. Als Dekoration fügt es sich stimmig in das Gesamtbild aus Christbaumkugeln, Lichterketten und anderem Baumschmuck ein. Die schimmernden Streifen reflektieren das Licht auf sanfte Weise und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre, die perfekt zum Zauber der Weihnachtszeit passt.

Weihnachten mit Lametta ist nicht nur ein Deko-Trend, sondern eine Reise in die Vergangenheit, die unsere festlichen Räume mit Glanz und Erinnerungen füllt.