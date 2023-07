Model Gigi Hadid zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil plötzlich mit einem riesigen Drachen-Tattoo auf ihrer Hüfte. Aber ist es auch echt oder alles nur fake?

Model Gigi Hadid (28) hat sich auf ihrem Instagram-Account mit einem großen Drachen-Tattoo auf dem Oberschenkel und ihrer Hüfte gezeigt und damit unter ihren Fans eine heftige Diskussion ausgelöst.

Läutet das Model mit 28 eine neue Ära ein?

Denn bisher ging die ältere Schwester von Model Bella Hadid (26) ohne tätowiertem Körperschmuck durchs Leben. Hat sie sich nun wirklich Tinte unter die Haut stechen lassen - und dann auch noch gleich mit so einem großen Bild? Auf ihrer Instagram-Seite hatte Gigi Hadid einen Schnappschuss aus dem Sommerurlaub gepostet, das auf ihrem rechten Bein im Übergang zu Hüfte und Po ein riesiges Drachentattoo zeigte. In ihrer Story postete sie ein weiteres Bild und fragte dazu: "Bin ich in meiner Ära der Drachentätowierungen?!"

Ihre Follower sind geteilter Meinung

Die Fans diskutierten anschließend aufgeregt. Während die einen das Model für das Tattoo feierten, konnte es andere nicht fassen. Die Kommentare reichten von "Schöne Drachenkönigin" bis "Es ist einfach nur schrecklich". Viele Follower äußerten die Hoffnung, dass das Tattoo nicht echt sei. Und sie können wohl aufatmen: Wie unter anderem die US-amerikanische "People" schrieb, handelt es sich nur um eine vorübergehende Körperbemalung. Hadid habe sich mit ihren Fans nur einen kleinen Scherz erlaubt.