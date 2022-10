Fake News für Reisende: Schloss Neuschwanstein steht in China, der Schiefe Turm nicht in Pisa sondern in den USA, der Petersdom in Afrika. Stimmt irgendwie, aber nicht ganz. Bei diesen und anderen Sehenswürdigkeiten handelt es sich um Fake Sights, also um Fälschungen der berühmten Attraktionen.