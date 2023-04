Die fiesesten Abzocktricks im Urlaub

© HolidayCheck.de



Der Pannentrick

Alter Hut, der aber bei Gaunern immer noch super klappt: ein Fahrzeug überholt Sie auf der Autobahn, darin hysterisch winkende Leute. Der Grund der Abzocke: Ihr Auto hat angeblich ungewöhnlichen Rauch oder Ähnliches an sich. OK, kann mit einem Mietwagen in Spanien auch mal passieren, aber auch da gilt: immer erst an einem öffentlichen Parkplatz mit anderen Menschen stoppen! Sonst kann es sein, dass Sie nicht nur ohne tatsächliche Panne, sondern auch ohne Auto und Ihre Wertsachen an der Straße stehen.