Kiribati landet auf Platz drei. Der Präsident Taneti Maamau schottete direkt zu Beginn der Pandemie den Inselstaat komplett ab. So schaffte es das Land lange ohne einen einzigen Corona-Fall. Am 14. Januar 2022 landete nach zwei Jahren das erste Passagier-Flugzeug in Kiribati. 36 der Passagiere waren mit Corona infiziert. Seitdem wurde der internationalen Flugverkehr erneut ausgesetzt.