Unbekannte Ziele in Italien: Kennen Sie diese Perlen?

© ValerioMei/Shutterstock.com



Locorotondo bedeutet übersetzt "runder Ort" - und der Name ist in dieser Stadt in der Region Apulien Programm. Denn die Altstadt ist tatsächlich kreisrund auf einen knapp 400 Meter hohen Hügel erbaut worden. Das Stadtbild ist von weißen Kalkstein-Häusern und engen Gassen geprägt.