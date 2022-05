Wenige Dinge auf dieser Erde sind so kraftvoll wie ein Vulkanausbruch. Doch nicht nur wegen der Lava, die sich dann ihren Weg bahnt. Faszinierend ist vielmehr, was diese rot glühende Masse hinterlässt, wenn sie erkaltet ist: Sie hat das Gesicht unseres Planeten über Millionen von Jahren Stück für Stück geprägt und verändert. Wir verraten, an welchen Stellen dies besonders atemberaubend gelungen ist.

Formationen aus einer anderen Welt

Einen Vulkan muss man bei aller Zerstörungskraft, die er natürlich hat, wie einen Künstler sehen, der an der Staffelei steht und mit seinem Pinsel Neues schafft. Denn ein Vulkan erschafft, er malt, er kreiert. Ganze Berge und Seen sowie verblüffende geologische Formationen die alles, nur nicht langweilig sind. Und auch wenn die meisten der gigantischen Feuerspucker inzwischen längst erloschen oder gar völlig verschwunden sind, fasziniert uns ihr Erbe nach wie vor. Weil es sich dabei um Landschaften handelt, die nicht ganz von dieser Welt zu sein scheinen.

40.000 Säulen und ein Dinosaurier

Faszinierend ist dabei vor allem, wie vielseitig die Naturphänomene sind, die irgendwann einmal mit einem Schwall von bis zu 1200 °C heißer Lava ihren Anfang nahmen. Da sind zum Beispiel von der Lava konservierte Bäume oder kilometerlange Röhren, in denen sich einst die dampfende Vulkanmasse ihren Weg suchte und in denen heute Spaziergänger auf Entdeckungstour gehen.

Eine häufig gesehene Laune der Vulkanaktivitäten sind auch die regelmäßigen Basaltsäulen, die rund um den Globus zurückblieben, nachdem Lava langsam und gleichmäßig erkaltete. Allen voran der Giant's Causeway in Nordirland, dessen 40.000 Säulen sogar zum UNESCO-Welterbe gehören.

Vulkane haben Teufelstürme geschaffen und tosenden Wasserfällen ein besonderes Auffangbecken geschenkt. Sie geben satt-grünen Weinreben einen fruchtbaren schwarzen Boden, begeistern mit bunten Kraterseen und Schwefelquellen sowie extrem farbenfrohem Sand. Und manchmal schaffen sie es sogar, selbst im 21. Jahrhundert noch einen trinkenden Dinosaurier in Szene zu setzen.