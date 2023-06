© picture alliance / ANP | Evert Elzinga



Die Abtreibungs-Beschränkungen in den USA haben weltweit viel Aufsehen erregt. Dr. Guarin erklärt, warum dieses Thema so umstritten ist: "Es betrifft das grundlegende Recht eines Individuums, selbst zu entscheiden, wenn es um so etwas so Wichtiges geht wie ihre Fruchtbarkeit."