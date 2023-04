© Getty Images/Daviles



Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr mindestens 355 Menschen in Deutschland ertrunken. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle auf 56 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Vor allem Männer zwischen 51-60 Jahren waren unter den Todesopfern am häufigsten vertreten. Die meisten Menschen ertrinken zwar in Flüssen und Seen, doch auch in Schwimmbädern hat die Zahl der tödlichen Badeunfälle letztes Jahr zugenommen.