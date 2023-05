© Getty Images/Lya_Cattel



Die Auswirkungen dieser Innovation könnten weitreichend sein. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von Handy-Akkus, könnte die Menge an Elektroschrott erheblich reduziert werden. In Australien werden derzeit nur etwa zehn Prozent der gebrauchten Handheld-Batterien zum Recycling gesammelt, was im internationalen Vergleich sehr wenig ist.