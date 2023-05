Die neue Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis muss in der EM-Vorbereitung zwei Ausfälle verkraften.

Die neue Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis muss in der EM-Vorbereitung zwei Ausfälle verkraften. Rachel Arthur (Rutronik Stars Keltern) und Theresa Simon (BC pharmaserv Marburg) haben das Trainingslager in Kienbaum wegen Verletzungen verlassen. Lina Sontag ( University of California) wurde nachnominiert.

Arthur hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, Simon plagen Knöchelprobleme. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt. Seit Mittwoch ist die Mannschaft unter der Regie der Kanadierin Thomaidis in Kienbaum.

Die EM findet in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) statt. Im Spielort Ljubljana geht es für das DBB-Team in der Vorrunde gegen Co-Gastgeber Slowenien, Vize-Europameister Frankreich und Großbritannien.