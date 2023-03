Deutschlands Ausnahmespielerin Satou Sabally kämpft in Prag um den größten Titel im europäischen Klub-Basketball.

Köln (SID) - Deutschlands Ausnahmespielerin Satou Sabally kämpft in Prag um den größten Titel im europäischen Klub-Basketball. Das Final Four der EuroLeague wurde an die tschechische Hauptstadt vergeben, Sabally hat sich mit dem türkischen Champion Fenerbahce Istanbul erneut für das Turnier (14. bis 16. April) qualifiziert.

Vorjahresfinalist Fenerbahce trifft im Halbfinale auf Italiens Meister Beretta Famila Schio. Gastgeber ZVVT USK Prag bekommt es mit Cukurova Basketbol/Türkei zu tun.

Fenerbahce hatte im Viertelfinale Titelverteidiger Sopron Basket/Ungarn keine Chance gelassen. Da sich der Klub mit US-Starspielerin Breanna Stewart verstärkt hat, könnte in diesem Jahr der ganz große Wurf gelingen. Die Berlinerin Sabally (24) spielt seit 2020 immer dann für Istanbul, wenn die WNBA pausiert. In der US-Profiliga steht sie bei den Dallas Wings unter Vertrag.