Bundesliga: Schalke 04 - FC Augsburg

Am 30. April 2019 wäre Schalkes Manager-Legende Rudi Assauer 75 geworden. In Gedenken an den 'Malocher, Macher, Manger' huldigt die Schalker Nordtribüne am 31. Spieltag der am 6. Februar verstorbenen Klub-Ikone.