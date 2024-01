Ausverkauftes Haus, vier Tore - und Tennislegende Billie Jean King: Die neu gegründete PWHL hat am Neujahrstag ihre Premiere gefeiert.

Ausverkauftes Haus, vier Tore - und Tennislegende Billie Jean King: Die neu gegründete Frauen-Eishockeyliga PWHL hat am Neujahrstag ihre Premiere gefeiert. Mit der Partie Toronto gegen New York (0:4) startete die nordamerikanische Profiliga offiziell, insgesamt sechs Teams kämpfen in der ersten Saison um den Meistertitel.

Neben Toronto und New York gehören auch Klubs aus Boston, Minnesota, Montreal und Ottawa der neuen Liga an. Bei dem Team aus Ontario steht die deutsche Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter unter Vertrag. Ottawa startet in der Nacht zu Dienstag gegen Montreal.

Vor 2537 Zuschauern im ausverkauften Mattamy Athletic Centre in Toronto ließ King vor der Begegnung den ersten Puck fallen. Die 80-Jährige, eine Pionierin im Kampf für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit, ist eine Investorin der PWHL.

Aus Zeitgründen sind die Teamnamen vorerst nur temporär. Auch besitzen die sechs Gründungsmitglieder der mit viel Geld aufgepumpten PWHL weder selbst gestaltete Logos noch Trikots. Die Liga folgt auf die PHL, die US-Milliardär Mark Walter im Sommer übernommen hatte. Der 64-Jährige ist unter anderem Mitbesitzer des FC Chelsea und des Baseball-Teams Los Angeles Dodgers.

Die reguläre Saison der PWHL läuft bis Anfang Mai. Im Anschluss wird in den Play-offs der erste Meister gesucht.