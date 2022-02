Peking (SID) - Beim dritten Training in Peking ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft endlich vollständig. Nachzügler Korbinian Holzer, der am Samstag im Olympischen Dorf eingetroffen war, erhielt nach einem negativen PCR-Test grünes Licht für die Übungseinheit am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Nationalen Hallenstadion. Der Mannheimer hatte nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht rechtzeitig die notwendigen vier negativen Tests vorweisen können, um mit der Mannschaft am vergangenen Mittwoch nach China zu reisen.

"Ich bin natürlich erleichtert, dass ich nach meiner Ankunft direkt mit den Jungs loslegen kann", sagte der Verteidiger. "Jetzt sind wir endlich komplett und können uns weiter auf den Turnierstart vorbereiten", ergänzte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Am Samstag hatten Marcel Brandt, Daniel Pietta und Stefan Loibl zum ersten Mal mittrainiert. Das Trio war nach der Ankunft am Donnerstag zunächst positiv getestet worden, die Nachtests waren dann aber negativ. Die Vorrunde beginnt für das deutsche Team am Donnerstag 14.10 Uhr MEZ) gegen Kanada.