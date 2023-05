Harold Kreis musste kurz vor seiner ersten Eishockey-WM als Bundestrainer noch einmal umplanen. Der Münchner Stürmer Andreas Eder fällt wegen einer Unterkörperverletzung kurzfristig aus, dafür nominierte Kreis kurz vor dem Abflug den Berliner Manuel Wiederer nach. Der 26-Jährige reist am Donnerstag nach Tampere nach, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Schweden in die WM startet.

Außerdem strich der neue Chefcoach nach dem 3:6 bei der Generalprobe gegen die USA die Verteidiger Tobias Fohrler (SC Ambri-Piotta/Schweiz), Dominik Bittner ( Grizzlys Wolfsburg), Mario Zimmermann ( Straubing Tigers) und Marco Nowak ( Eisbären Berlin) aus dem WM-Kader. Sie mussten unter anderem für NHL-Jungstar Moritz Seider ( Detroit Red Wings) sowie die AHL-Verteidiger Leon Gawanke (Manitoba Moose) und Kai Wissmann (Providence Bruins) weichen.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) brach am Mittwochmorgen von München mit 22 Spielern auf. Gawanke und Wissmann fliegen direkt von Nordamerika, Wiederer reist nach.