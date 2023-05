Sie wollen nachschauen, was eine Person gerade so treibt oder wie sie sich fühlt, doch es soll heimlich geschehen? Mit diesen Kniffen ist das auf WhatsApp möglich.

Der Status in WhatsApp benachrichtigt Bekannte und Freunde darüber, was der jeweilige WhatsApp-Nutzer gerade tut, was ihn antreibt und was ihn betrübt. Hier kann er neben Texten auch Bilder, Audio-Dateien und kurze Videos posten. Diese bleiben für 24 Stunden im Status und verschwinden dann automatisch. Sobald Sie auf den Status des Nutzers anklicken, erfährt der Nutzer das. Es gibt jedoch Möglichkeiten, anonym den Status von WhatsApp-Nutzern zu checken, ohne dabei erwischt zu werden.

Lesebestätigungen ausschalten

Am einfachsten geht es, indem Sie die WhatsApp-Einstellungen öffnen und anschließend zu dem Punkt "Datenschutz" navigieren. Hier können Sie die "Lesebestätigungen" deaktivieren und schon wird es anderen Nutzern nicht mehr angezeigt, wenn Sie sich deren Status anschauen. Dieselben Nutzer erfahren dann ebenfalls nicht, ob Sie deren Nachrichten gelesen haben. Andernfalls erscheint immer ein blaues Häkchen unter den Nachrichten im Chat. Sobald Sie diese Funktion deaktivieren, bekommen es nicht nur Ihre Chatpartner und Kontakte nicht mehr mit, wenn Sie den Status einsehen oder Nachrichten lesen. Auch Sie selber bekommen nicht mehr angezeigt, ob ein anderer sich Ihren Status ansieht oder Ihre Nachrichten gelesen hat. Ein zweischneidiges Schwert also.

Achtung: Denken Sie nicht, Sie können mal kurz die Lesebestätigung deaktivieren, den Status checken und anschließend wieder aktivieren. Auch dann bekommt es der Nutzer mit. Stattdessen müssen Sie 24 Stunden warten, bis Sie die Funktion wieder aktivieren können, ohne erwischt zu werden. Auch im Offline-Modus den Status einzusehen funktioniert nicht. WhatsApp wird die Daten speichern und sogleich weiterleiten, sobald Sie wieder online sind.

In den Inkognito-Modus wechseln

Wussten Sie, dass Sie WhatsApp auch per Browser nutzen können? "WhatsApp Web" ermöglicht es Ihnen, den Dienst auch in Chrome, Firefox oder Edge zu verwenden. Wenn Sie hier den Inkognito-Modus des Browsers aktivieren, können Sie heimlich mitlesen. Wie das genau funktioniert, ist je nach Browser unterschiedlich, sollte allerdings im Menü leicht zu finden sein. Anschließend scannen Sie den QR-Code in WhatsApp Web ein und verbinden somit Ihr Konto mit dem Browser.

Hier klicken Sie dann in der obersten Zeile neben Ihrem Profilbild auf den Status. Wenn Sie nach dem Klicken die Internetverbindung trennen, dann können Sie den Status der Person komplett offline einsehen. Schließen Sie dann den Browser und schalten Sie das Internet wieder ein. Auch damit ist eine anonyme Nutzung von WhatsApp möglich.