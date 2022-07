Köln (SID) - Sprinter Lucas Ansah-Peprah hat am deutschen 100-Meter-Rekord von Julian Reus gekratzt. Der Hamburger stellte am Sonntag beim Schweizer Meeting in La Chaux-de-Fonds in 10,04 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf und blieb damit nur drei Hundertstel über Reus' Zeit aus dem Jahr 2016 (10,01).

Ansah-Peprah, der bei der Leichtathletik-WM in Eugene (15. bis 24. Juli) für die 4x100-m-Staffel nominiert ist, belegte mit dem starken Lauf bei 1,6 m/s Rückenwind den vierten Platz. Der Sieg ging an Yupun Abeykoon aus Sri Lanka (9,96). Für einen WM-Einzelstart kommt die Leistungssteigerung des DM-Dritten zu spät.