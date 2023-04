Berlin (SID) - Der deutsche Radprofi John Degenkolb blickt nach der starken Leistung beim Klassiker Paris-Roubaix optimistisch nach vorne. Dort in einer "so selektiven Gruppe von der Mitte des Rennens an vertreten zu sein, zeigt auch was ich drauf habe und das gibt Selbstvertrauen für das, was im Rest der Saison noch kommt", sagte Degenkolb auf SID-Anfrage.

Der 34-Jährige, dem der 3,7 km lange Pave-Sektor 17 zwischen Hornaing und Wandignies gewidmet ist, hatte ein herausragendes Rennen gezeigt, musste alle Siegträume nach einem Sturz in der Schlussphase jedoch begraben. Degenkolb (DSM) war auf dem letzten Fünf-Sterne-Sektor Carrefour de l'Arbre mit dem späteren Sieger Mathieu van der Poel kollidiert und zu Fall gekommen. Am Ende hatte er den siebten Platz belegt.

Der Sturz habe "definitiv seine Spuren hinterlassen, ich habe meine linke Schulter extrem geprellt", berichtete Degenkolb. "Körperlich wird es ein paar Tage dauern, mental war es auch eine große Enttäuschung, aber grundsätzlich überwiegt schon der Stolz, dort so ein großartiges Rennen gefahren zu sein." Er sei "mega happy" auch der "Sieger der Herzen" gewesen zu sein.