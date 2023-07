Das epische Duell zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar um den Gesamtsieg bei der Tour de France elektrisiert die Massen. Während Radsportfans weltweit verzückt sind, könnte Grischa Niermann auf die Spannung verzichten. "Wir haben das Gelbe Trikot, aber wir hätten natürlich lieber zehn Minuten Vorsprung als zehn Sekunden", sagte der deutsche Sportdirektor von Vingegaards Team Jumbo-Visma dem SID.

"Ich bin sehr positiv, die Jungs sind alle super drauf. Wir haben alles richtig gemacht, aber leider ist Pogacar halt auch in guter Form", führte Niermann aus und gab zu: "Natürlich ist das ein gigantischer Zweikampf, der der Tour viel Aufmerksamkeit bringt. Dass es so eng ist, ist sehr schön für die Radsportfans."

Vingegaard liegt vor dem wichtigen Zeitfahren am Dienstag (ARD/Eurosport) mit einem hauchdünnen Vorsprung von zehn Sekunden auf den slowenischen Tour-Sieger von 2020 und 2021 in Front. Die Vorentscheidung im Kampf um den Titel fällt spätestens am Samstag beim Anstieg nach Le Markstein in den Vogesen.

Niermann und sein Team haben sich für die letzte Tour-Woche eine Taktik zurechtgelegt, wollen sich aber wenig überraschend nicht in die Karten schauen lassen. "Wir haben natürlich einen Plan, den wir auch schon lange haben. Wir hoffen, dass Jonas irgendwo noch den Unterschied machen kann", sagte der 47 Jahre alte Hannoveraner.

Niermann war von 1996 bis 2012 als Radprofi aktiv gewesen. 14 Jahre fuhr er für das niederländische Rabobank-Team und nahm neun Mal an der Tour de France teil. Seit 2017 ist Niermann, der 2013 ein Doping-Geständnis ablegte, beim Erfolgsteam Jumbo-Visma in der sportlichen Leitung aktiv.