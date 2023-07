Nach seinem emotionalen Abschiedsritt durch die Heimatregion konnte Thibaut Pinot seine Tränen nicht zurückhalten. "Es war eine unglaubliche Etappe. Seit einigen Tagen hatte ich nichts anderes mehr im Kopf. Ich habe alles getan, was ich konnte", sagte der französische Publikumsliebling, der seine Karriere nach der Saison beenden wird, nach dem vorletzten Teilstück der Tour de France am Samstag.

Zum erhofften Tagessieg reichte es in diesem Jahr nicht, Pinot hat sich dennoch bravourös von der Frankreich-Rundfahrt verabschiedet. "Ich habe es genossen, es war einfach nur schön", sagte der 33-Jährige, der bei der letzten Bergetappe der Tour lange in einer Spitzengruppe und teils als Solist an der Spitze gefahren war.

"Ein Teil meiner Geschichte geht heute zu Ende", führte Pinot aus. Das Herz sei ihm ein "bisschen schwer, weil ich hier zu Hause bin. Ich habe versucht, meine Familie zu finden, ich wusste, dass sie da waren. Ich habe Blicke getroffen, die ich kannte." Bei der abschließenden Triumphfahrt am Sonntag nach Paris, wo er zum sechsten Mal das Ende der Rundfahrt erleben wird, wird Pinot mit der Entscheidung aller Voraussicht nach nichts zu tun haben.

Pinot wurde gut 65 km vom Tagesziel der 20. Etappe in Le Markstein entfernt geboren. Der angriffslustige Kletterer, der in seiner Karriere drei Tour-Etappen gewann, erfreut sich in Frankreich größter Beliebtheit und galt lange als Hoffnungsträger für einen französischen Tour-Sieg. 2014 belegte er Rang drei im Gesamtklassement, 2019 musste er in aussichtsreicher Position verletzungsbedingt und tränenreich das Rennen aufgeben.