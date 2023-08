Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Teilnahme an der WM in Schottland abgesagt.

Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Teilnahme an der WM in Schottland abgesagt. "Leider musste ich in den letzten Tagen feststellen, dass meine Form nicht optimal ist", sagte der 29 Jahre alte Berliner: "Darum habe ich den Platz für einen Fahrer freigemacht."

Für den Klassikerspezialisten rückt Jannik Steimle ins deutsche Team, das von Kapitän Nils Politt angeführt wird. Schachmann begründete seine Absage auch mit der hohen Belastung in den vergangenen Monaten. Bereits im letzten Jahr hatte er wegen eines Erschöpfungssyndroms lange pausieren müssen.

"Wir bedauern die Absage von Max Schachmann natürlich, schätzen aber seine Ehrlichkeit und sind sicher, mit Jannik Steimle einen Fahrer ins Aufgebot genommen zu haben, der sich hochmotiviert und mit ganzer Kraft einbringen wird, damit diese Weltmeisterschaft für die gesamte Mannschaft erfolgreich wird", erklärte Marcus Burghardt, Vize-Präsident beim Bund Deutscher Radfahrer ( BDR).

Das Straßenrennen der Multi-WM in Schottland findet am Sonntag statt. Die 271,1 km lange Strecke von Edinburgh nach Glasgow weist ein klassikerähnliches Profil auf und dürfte daher den deutschen Fahrern liegen. Favorisiert sind der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und Vuelta-Gewinner Remco Evenepoel.