Nach dem völlig verregneten Dienstag hoffen die deutschen Tennisprofis in Wimbledon auf einen magischen Mittwoch. Um 12.00 Uhr deutscher Zeit soll die letztjährige Halbfinalistin Tatjana Maria ( Bad Saulgau) gegen die Rumänin Sorana Cirstea in die 136. All England Championships einsteigen - am Abend folgt das Match ihrer Vorjahres-Viertelfinalgegnerin Jule Niemeier ( Dortmund) gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.

Auch für Olympiasieger Alexander Zverev soll das Warten ein Ende haben: Der Hamburger spielt zum Auftakt gegen Gijs Brouwer aus den Niederlanden. Zuvor kann Yannick Hanfmann ( Karlsruhe) wohl sein im fünften Satz gegen den favorisierten Taylor Fritz (USA/Nr. 9) unterbrochenes Match fortführen.

Auch Tamara Korpatsch ( Hamburg) und Maximilian Marterer ( Nürnberg) wollen auf den Court gehen. Regen ist für den Mittwoch nicht angesagt.