Indian Wells (SID) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich mit einer durchwachsenen Leistung in das Achtelfinale beim ATP-Masters in Indian Wells gemüht. Der Hamburger bezwang in Kalifornien den Finnen Emil Ruusuvuori nach 162 Spielminuten 7:5, 1:6, 7:5 und steht zum erst dritten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten 16 beim ersten Teil des "Sunshine Double". Zverev, der einzig verbliebene deutsche Profi im Hauptfeld, trifft nun auf den russischen Topspieler Daniil Medwedew oder Ilja Iwaschka aus Belarus.

Einen umkämpften ersten Satz riss Zverev mit einem Break beim Stand von 5:5 an sich. Im zweiten Durchgang sank das Niveau des Deutschen dann aber deutlich. Es reihten sich Fehler an Fehler, Ruusuvuori erzwang ohne Mühe den Entscheidungssatz. Diesen sicherte sich aber dann der Hamburger.

Zuvor hatte sich mit Casper Ruud, Nummer drei der Setzliste, ein weiterer Topspieler früh vom Masters verabschiedet. Der Norweger verlor überraschend gegen den ungesetzten Chilenen Christian Garin 4:6, 6:7 (2:7). Schon davor war mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas ein Spieler aus den Top fünf ausgeschieden.