Jule Niemeier hat ihren jüngsten Aufwärtstrend beim WTA-Turnier in Rom nicht bestätigen können. Die 23 Jahre alte Dortmunderin, die zuletzt in Madrid die dritte Runde erreicht hatte, verlor ihr Auftaktmatch in der Ewigen Stadt gegen die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz nach vielen Aufs und Abs mit 6:4, 4:6, 2:6.

Zum Ende des ersten Satzes drehte Niemeier zwar auf, brachte aber auch anschließend keine Konstanz in ihr Spiel und konnte im Entscheidungssatz mit der selbstbewussten Spanierin nicht mehr mithalten. Insgesamt gab die Wimbledon-Viertelfinalistin achtmal ihren Aufschlag ab.

Vor dem Drittrundeneinzug in Madrid hatte Niemeier auf der WTA-Tour bereits sechs Auftaktniederlagen in Folge hinnehmen müssen.