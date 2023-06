Tennisprofi Daniel Altmaier hat sich kurz vor seinem Erstrundenmatch verletzungsbedingt aus dem ATP-Turnier in Halle/Westfalen zurückziehen müssen.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat sich kurz vor seinem Erstrundenmatch verletzungsbedingt aus dem ATP-Turnier in Halle/Westfalen zurückziehen müssen. Der 24 Jahre alte Kempener, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, leide an "fortgesetzten Beschwerden", wie die Veranstalter der Terra Wortmann Open mitteilten. Altmaier habe sich bereits in der zweiten Qualifikationsrunde eine nicht näher beschriebene Verletzung zugezogen.

Der Weltranglisten-60. wäre am Dienstag in der ersten Runde des Rasenturniers auf den Spanier Roberto Bautista Agut getroffen, nun rückt der Italiener Andrea Vavassori an seine Stelle.