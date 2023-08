Tennisspielerin Tamara Korpatsch setzte sich im Viertelfinale von Prag gegen die an Nummer sechs gesetzte Französin Alize Cornet durch.

Tennisspielerin Tamara Korpatsch darf weiter von ihrem ersten Turniersieg auf der WTA-Tour träumen. Die deutsche Qualifikantin setzte sich am Freitag im Viertelfinale von Prag gegen die an Nummer sechs gesetzte Französin Alize Cornet mit 7:6 (7:3), 6:1 durch und steht in der Runde der letzten Vier.

Die 28-Jährige aus Hamburg trifft dort auf die an Nummer vier gesetzte Tschechin Linda Noskova, die Anna Karolina Schmiedlova aus der Slowakei mit 6:0, 6:2 ausschaltete. Die zweite deutsche Teilnehmerin Jule Niemeier ( Dortmund) hatte am Donnerstag in ihrem Achtelfinale gegen die Ukrainerin Katerina Baindl angeschlagen aufgeben müssen.