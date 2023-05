Jan-Lennard Struff hat Alexander Zverev offiziell als Nummer eins der deutschen Tennis-Rangliste abgelöst. Im neuen ATP-Ranking liegt der 33-Jährige auch dank seines Finaleinzugs beim Masters in Madrid vor rund zwei Wochen auf Rang 26 - einen Platz vor Zverev, der nach seiner schweren Knöchelverletzung vor rund einem Jahr weiter seine Topform sucht.

Für Struff ist es vor dem Highlight der Sandplatzsaison bei den French Open in Paris (28. Mai bis 11. Juni) die beste Platzierung seiner Karriere. Yannick Hanfmann, der auf dem Weg ins Viertelfinale beim Masters in Rom zuletzt gleich zwei Top-Ten-Spieler ausschaltete, stößt als 64. ebenfalls in bislang unerreichte Sphären vor.

Auch an der Spitze der Weltrangliste gibt es Bewegung. Carlos Alcaraz ( Spanien) ist nach einer bislang starken Sandplatzsaison zurück auf Position eins. Alcaraz hatte unter anderem im Finale von Madrid gegen Struff gewonnen. Der bisher führende Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ( Serbien) fiel auf Rang drei hinter Rom-Gewinner Daniil Medwedew zurück.

In Abwesenheit von Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/14 Titel) gehen die drei Topspieler mit großen Ambitionen in Paris an den Start. US-Open-Champion Alcaraz peilt den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an.