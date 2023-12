Die Detroit Pistons steuern in der Basketball-Profiliga NBA weiter ungebremst auf den Negativrekord zu.

Die Detroit Pistons stürzen in der Basketball-Profiliga NBA weiter ungebremst dem Negativrekord entgegen. Das 124:130 bei den Atlanta Hawks am Montag (Ortszeit) war bereits die 24. Pleite in Serie, nur zwei weitere fehlen noch bis zur unrühmlichen Bestmarke.

Die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) verloren jeweils 26-mal nacheinander. Saisonübergreifend waren die Sixers sogar noch schlechter. Am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 kassierte Philadelphia 28 Pleiten am Stück.

Cade Cunningham gelang mit 43 Punkten ein Karriere-Bestwert, seinen Pistons half das aber letztlich auch nicht. Trae Young sorgte bei Atlanta mit 31 Punkten und 15 Assists für ein Double-Double.

"Wir versuchen verzweifelt, einen Sieg zu holen", sagte Pistons-Trainer Monty Williams. Es sei diesmal in vielerlei Hinsicht knapp gewesen. Am Freitag geht es zu Hause gegen Utah Jazz. Sollte Detroit auch dieses Spiel abgeben, könnte das Team an Heiligabend bei den Brooklyn Nets den Negativrekord einstellen.