Angeführt von MVP Joel Embiid haben sich die Philadelphia 76ers in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zwei Matchbälle zum Einzug ins Halbfinale erkämpft. Der wertvollste Spieler der abgelaufenen Hauptrunde steuerte 33 Punkte und sieben Rebounds zum 115:103-Auswärtserfolg bei Rekordmeister Boston Celtics bei, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 3:2 für die 76ers. Spiel sechs findet in der Nacht zu Freitag in Philadelphia statt.

Auch die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic stehen kurz vor dem Einzug in die Conference Finals. Der Serbe legte beim 118:102 gegen die Phoenix Suns ein famoses Triple-Double (29 Punkte, 13 Rebounds, zwölf Assist) auf, Denver ging ebenfalls mit 3:2 in Führung. Das kongeniale Suns-Duo Kevin Durant (26 Punkte) und Devin Booker (28) stemmte sich vergeblich gegen die Niederlage.

In Spiel vier am Sonntag (Ortszeit) hatte Jokic noch mit einem Stoß gegen Suns-Besitzer Mat Ishbia für Aufsehen gesorgt, war in der Folge aber nur mit einer Geldstrafe belegt und nicht gesperrt worden. Spiel sechs steigt in der Nacht zu Freitag wieder in Phoenix.