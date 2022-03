Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson (27) hat in der NFL offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Köln (SID) - Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson (27) hat in der NFL offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie mehrere Liga-Insider berichten, hat sich der Fullback mit den Las Vegas Raiders auf einen Einjahresvertrag geeinigt.

Der gebürtige Stuttgarter war am Sonntag von den England Patriots" itemprop="name" />New England Patriots freigegeben wurden, für die er seit seinem NFL-Debüt gespielt hatte. Johnson durfte somit mit anderen Teams verhandeln.

Seit 2019 war Johnson in 38 Spielen für die Patriots zum Einsatz gekommen, 2020 fing er seinen ersten Touchdown in der NFL in einem Spiel gegen die Seattle Seahawks.