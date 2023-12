Ersatz-Quarterback Drew Lock hat die Seattle Seahawks mit einem Touchdown-Pass 28 Sekunden vor Schluss in der NFL zu einem späten Sieg geführt.

Dank des Touchdowns von Jaxon Smith-Njigba setzte sich Seattle mit 20:17 gegen die favorisierten Philadelphia Eagles durch und beendete eine Serie von vier Pleiten.

Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen haben die Seahawks weiter Chancen auf die Play-offs. Philadelphia kassierte die dritte Pleite in Folge, ist aber bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Allerdings liegen die Eagles jetzt im Rennen um Platz eins in der NFC einen Sieg hinter den San Francisco 49ers zurück. Lock hatte wegen einer Leistenverletzung des etatmäßigen Quarterbacks Geno Smith erst kurz vor dem Spiel von seinem zweiten Einsatz der Saison von Beginn an erfahren.