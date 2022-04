In "R.E.D. - Älter, härter, besser" (ProSieben) jagt eine Rentnergang aus Ex-CIA-Agenten Verbrecher. "Der Alte" (ZDF) muss den Tod einer Studentin aufklären und bei kabel eins schleicht sich Milan Peschel als "Der Nanny" in die Familie eines Baulöwen.

20:15 Uhr, ProSieben , R.E.D. - Älter, härter, besser, Actionkomödie

CIA-Top-Agent Frank Moses (Bruce Willis) ist frustriert: Seit seiner Pensionierung langweilt er sich fast zu Tode. Auch seine drei Ex-Kollegen Joe, Marvin und Victoria vermissen den actionreichen Arbeitsalltag. Als Frank eines Tages aus heiterem Himmel von einem Killerkommando Besuch bekommt, kann er nur knapp entkommen. Er bringt sich und seinen Schwarm Sarah in Sicherheit und reaktiviert seine ehemaligen Kollegen. Gemeinsam wollen sie den Tätern das Handwerk legen

20:15 Uhr, kabel eins, Der Nanny, Komödie

Bauunternehmer Clemens (Matthias Schweighöfer) ist viel beschäftigt. Deshalb engagiert er für seine eigenwilligen Kinder in regelmäßigen Abständen neue Nannys - denn der Nachwuchs ist wählerisch und vergrault seine Betreuer gekonnt. Auftritt Rolf (Milan Peschel): Er hat eine Rechnung mit Clemens offen, nachdem dieser sein Wohnviertel plattgemacht hat. Rolf schleicht sich als Nanny bei Clemens ein und unternimmt fortan alles, um ihm das Leben schwer zu machen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Zeugen der Anklage, Krimiserie

Am Isarufer wird die Leiche der Jura-Studentin Greta Jakobi (Pia Amofa-Antwi) gefunden. Die junge Frau war Zeugin in einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung. Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team finden schnell heraus, dass ihre Aussage den Angeklagten, Sohn eines erfolgreichen Münchner Unternehmers, mehrere Jahre ins Gefängnis hätte bringen können. Das könnte ein Motiv von Ivo Hubmaier (Valentino Dalle Mura) sein.

20:15 Uhr, Das Erste , Praxis mit Meerblick: Mutter und Sohn, Familienfilm

Wenn Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) von Schonung spricht, meint sie natürlich nur ihre Patienten! Die Rügen-Ärztin bleibt trotz eines Schädel-Hirn-Traumas nach einem Verkehrsunfall nicht lange im Krankenhaus. Während sich Chefarzt Dr. Heckmann (Patrick Heyn) ernsthaft um seine Kollegin sorgt, staunt ihr Sohn Kai (Lukas Zumbrock) über so viel Dickköpfigkeit. Nora glaubt felsenfest, dass nur sie dem 18-jährigen Leukämiekranken Moritz (Frederic Balonier) helfen kann.

20:15 Uhr, RTLZWEI, Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile., Action

Dominic Toretto (Vin Diesel) will ein neues Leben mit seiner Liebe Letty (Michelle Rodriguez) beginnen. Als diese aber ermordet wird, kehrt Dom nach L.A. zurück und trifft dort auf seinen ehemaligen Widersacher Brian O'Conner (Paul Walker). Dieser ist derzeit auf der Suche nach dem psychopatischen Drogenbaron Arturo Braga (John Ortiz). Schnell wird klar, dass O'Conner und Dom in Barga einen gemeinsamen Feind gefunden haben, der auch für den Mord an Letty verantwortlich ist. Um Barga auszuschalten, sind die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten und sich zu vertrauen.