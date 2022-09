Dass das Angebot an E-Autos generell wächst, ist vor allem elektrischen SUV und Crossovern zu verdanken. Gefühlt 80 Prozent aller neu vorgestellten Modelle, die auf einen Verbrennungsmotor verzichten, gehören diesen Segmenten an. Kompakte Kombis mit reinem Elektroantrieb sind dagegen absolute Mangelware. Derart konzeptionierte Autos kommen nur tröpfchenweise zu den jeweiligen Händlern. Bei einem Vertreter dieser seltenen Spezies ist es Mitte 2023 so weit: beim Peugeot E-308 SW.

Der Franzose kommt dann natürlich nicht nur als Kombi, sondern auch als klassische fünftürige Schrägheck-Limousine auf den Markt. Damit deckt der Kompakte dann alle Antriebsarten (Diesel, Benziner, PHEV, BEV) ab. Das gelingt dank der wandelbaren Plattform EMP2, die auch von anderen Marken des Stellantis-Konzerns genutzt wird. Bedeutet: Der E-308 dient als technische Blaupause für die elektrischen Versionen der Konzern-Schwestermodelle DS4 und Opel Astra; für Letzteren ist eine Kombiversion übrigens bereits bestätigt.

Modifizierter Elektroantriebsstrang

Der batterieelektrische Strang leitet sich zwar von dem aus den Peugeot-Modellen E-208 und E-2008 bekannten Antrieb ab, wird für den Einsatz im E-308 aber angepasst. Die Leistung des Elektromotors steigt von 100 auf 115 kW (also von 136 auf 156 PS). Das maximale Drehmoment des E-Aggregats liegt mit 260 Newtonmetern auf exakt demselben Level. Angetrieben werden ausschließlich die Vorderräder.

Gepaart wird der Antrieb mit einem von 50 auf 54 Kilowattstunden (kWh; netto nutzbar sind 51 kWh) Kapazität vergrößerten Lithium-Ionen-Akku, der verborgen im Fahrzeugboden sitzt. Die höhere Energiedichte erzielt Peugeot mit einer neuen NMC-Batteriechemie, die sich wie folgt aufteilt: 80 Prozent Nickel sowie jeweils zehn Prozent Mangan und Kobalt. Zusammen mit aerodynamischem Feinschliff am Vorderwagen und Unterboden, einer Wärmepumpe für die Innenraumheizung und weiteren Effizienz-Maßnahmen soll der Peugeot E-308 auf eine Reichweite von etwa 400 Kilometern kommen. Den Energieverbrauch für die sparsamste Variante gibt Peugeot mit 12,7 kWh/100 km an.

Maximal 100 kW Ladeleistung

Die maximale Ladeleistung für das 400-Volt-System liegt bei 100 kW. Damit lässt sich der Energiespeicher in etwa 25 Minuten von 20 auf 80 Prozent nachladen. An der heimischen Wallbox dauert der Ladevorgang rund fünf Stunden; der dafür nötige dreiphasige Elf-kW-On-Board-Charger ist serienmäßig installiert. Alternativ kann der E-308 auch per Sieben-kW-Lader mit Strom versorgt werden.

Peugeot verpasst dem E-308 die drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport. Als elektronische Fahrassistenten sind ein adaptiver Tempomat mit Stop-und-Go-Funktion, eine Totwinkelüberwachung und der "Rear Cross Traffic Alert", der beim rückwärtigen Rangieren vor Gefahren warnt, integriert. Hinzu kommt das automatische Notbremssystem "Active Safety Brake Plus" inklusive Frontkollisionswarner.

Ähnliches Platz- und Gewichtsniveau wie der PHEV

Optisch soll es zu den bereits angebotenen Plug-in-Hybrid-Modellen des 308 keine merklichen Unterschiede geben. Sieht man einmal davon ab, dass jeder E-308 auf speziell gestalteten, aerodynamisch optimierten 18-Zoll-Leichtmetallfelgen rollt. Auch in Sachen Laderaum sollen PHEV und BEV ein vergleichbares Niveau erreichen; als Plug-in-Hybrid bietet der Peugeot 308 SW zwischen 548 und 1.574 Liter Gepäckvolumen. Auf Augenhöhe mit den PHEV-Modellen liegt der E-308 auch beim Gewicht – hier stehen für die Hybrid-Modelle um die 1.750 Kilogramm (308 SW PHEV) zu Buche.

Innen erhält natürlich auch der elektrische 308 das bekannte I-Cockpit mit seinen vollständig konfigurierbaren virtuellen Tasten. Hinter dem kompakten beheizbaren Lenkrad mit abgeflachter Unterseite sitzt erhöht das digitale Kombiinstrument, das individuell gestaltet und konfiguriert werden kann. Im Zentrum des Armaturenbretts befindet sich der zehn Zoll große Infotainment-Bildschirm. Die nach vorne ansteigende Mittelkonsole trägt den Motorstart-Knopf, die Tasten, mit denen das Getriebe kommandiert wird, und den Regler für die Fahrmodi.

Preise nennt Peugeot noch nicht für den neuen E-308 und dessen SW-Version. Klar ist bereits, dass die Franzosen ihren Elektro-Kompakten anfangs in den Ausstattungslinien Allure und GT auf den Markt bringen.