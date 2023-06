In Kürze will der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume präsentieren, wie er sich den VW-Konzern in Zukunft vorstellt. Erste Details des Plans sind schon bekannt – er ist wohl sehr umfangreich.

Vor nicht ganz einem Jahr zog Oliver Blume anstelle von Herbert Diess ins Büro des Vorstandsvorsitzenden des VW-Konzerns ein. In dieser Zeit hat der neue Volkswagen-CEO, der im Nebenjob die Tochtermarke Porsche leitet, bereits erste Personalwechsel veranlasst – etwa an der Spitze der Design-Abteilung oder bei der Software-Tochter Cariad. Doch der ganz große Umbau folgt wohl erst noch. Wie dieser aussehen soll, präsentiert Blume in Kürze dem VW-Aufsichtsrat – und am 21. Juni den Investoren bei einem auf dem Hockenheimring veranstalteten "Kapitalmarkttag", nach dem wohl auch die Öffentlichkeit die Details des Plans erfahren wird.

Dem "Handelsblatt" liegen bereits jetzt Eckpunkte der neuen Strategie vor, die ein VW-Topmanager dem Wirtschaftsmagazin zufolge als "größten Umbau seit Jahrzehnten" ankündigt. Ein interessanter Superlativ, schließlich hat bereits Blumes Vorgänger Diess versucht, von Wolfsburg aus den Konzern auf vielen Ebenen umzukrempeln – bekanntlich mit überschaubarem Erfolg und oft gegen interne Widerstände, vor allem vonseiten des Betriebsrates. Vor diesem Hintergrund dürfte es spannend werden, wie sich die Arbeitnehmervertreter rund um die Betriebsratschefin Daniela Cavallo zu den neuen Plänen verhalten werden. Beide Seiten erwarten "harte Verhandlungen".

Kosten senken, Gewinn erhöhen

Blumes vorrangiges Ziel ist es, die Kosten zu senken, etwa bei Einkauf und Vertrieb – so etwas bedingt meist Einschnitte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dass es eines der vorrangigen Ziele ist, die deutschen Werke besser auslasten, indem sich die Vertreter der "Markengruppe Volumen" (VW Pkw sowie Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat und Cupra) in der Produktion zusammenschließen, dürfte der Betriebsrat goutieren. Dadurch kommen wohl Neuerungen auf die Standorte zu. Osnabrück könnte bei Porsche eingegliedert werden, Dresden steht dem Bericht zufolge komplett auf der Kippe. Beim Stammwerk in Wolfsburg will Blume wohl die Kapazität senken (im Gespräch sind etwa 600.000 statt rund einer Million Autos pro Jahr), es dafür aber besser auslasten.

Eine weitere Prämisse des Konzernchefs: Doppelte Entwicklungsarbeiten eindämmen, was auch in Richtung der Konzerntochter Audi gemünzt ist. In diesem Bereich laufen aus Blumes Sicht noch zu viele Arbeiten innerhalb des Zwölf-Marken- und 600.000-Mitarbeiter-Konzerns parallel, was Jahr für Jahr Milliarden koste. So soll sich das Ergebnis der Markengruppe Volumen um etwa drei und jenes des gesamten Konzerns um ungefähr fünf Milliarden Euro erhöhen.

Audi mit Mittelklasse-Verantwortung

Die Einzelmarken sollen künftig weniger Modelle und Ausstattungsvarianten anbieten, also nicht mehr jede vermeintliche Nische besetzen. Für VW seien perspektivisch zehn Baureihen geplant, bei Skoda etwa die Hälfte und für Cupra "drei oder vier", so ein Konzern-Manager laut "Handelsblatt". Zudem sollen Plattformen länger laufen und deren Entwicklung anders als bisher auf die Marken verteilt werden. Die Verantwortung bei kleinen und kompakten Modellen liegt innerhalb der Volumen-Gruppe, beim MQB hat Skoda den Hut auf und in der Luxusklasse wenig überraschend Porsche. Audi befindet sich in der Mitte des Sandwiches, was Fluch und Segen sein kann. Die Marke erhält neue Plattform-Verantwortung für die Mittelklasse. Doch bei allem, was nach unten und nach oben abstrahlt, sollen sich die Ingolstädter künftig stärker mit Wolfsburg und Stuttgart-Zuffenhausen abstimmen.

Dem Magazin zufolge soll Blume die einzelnen Markenchefs aufgefordert haben, jeweils Börsengänge zu simulieren. Abgesehen von Porsche, das im vergangenen Jahr an die Börse gegangen ist, erst einmal nur theoretisch. Ziel der Maßnahme war es, Margenziele für die einzelnen Marken zu formulieren. Mit einer operativen Umsatzrendite von 20 Prozent läge in dieser Hinsicht Porsche konzernweit vorn. Audi folgt mit zwölf bis 14 Prozent Marge, die Markengruppe Volumen soll im Schnitt von fünf auf acht Prozent klettern. Für die Kernmarke VW werden 6,5 Prozent angepeilt, was wohl noch nie erreicht wurde.

Qualitäts-Missstände beheben

Das alles soll dazu führen, dass vom Umsatz höhere Gewinne als bisher übrig bleiben. Damit will der Vorstand den finanziellen Spielraum bei der technischen Entwicklung schaffen und außerdem verlorenes Terrain auf den besonders wichtigen Märkten China und USA zurückerobern. So will sich der Konzern in die Lage versetzen, das Geld aus seinem bereits abgesegneten 180-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm gezielter als bisher einzusetzen. Und zwar explizit auch für Maßnahmen, mit denen die Qualität wieder verbessert werden soll. Hier hat das aktuelle VW-Management Missstände identifiziert, die aus der Ära Diess stammen.

Hinweis: In der Fotoshow zeigen wir Ihnen die Konzeptstudie ID.2all, aus der 2025 ein frontgetriebener elektrischer Kleinwagen in Polo-Größe hervorgehen soll, der auf der angepassten Elektro-Plattform MEB Entry basiert.