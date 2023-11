Die deutschen Automobilhersteller gehen 2024 nicht zum Genfer Autosalon. Nach vier Jahren Pause soll die legendäre Schweizer Automesse wieder stattfinden – in der Zeit vom 26. Februar bis zum 3. März. Allerdings ist die Absage der Branchengrößen aus Deutschland ein herber Schlag für die Comeback-Bemühungen. Und auch japanische Hersteller scheinen keine Lust auf die Messe zu haben. Die leeren Messeflächen sollen wohl chinesische Marken füllen.

Audi, BMW, Mercedes und VW sind in Genf 2024 definitiv nicht dabei – das haben die Konzernsprecher gegenüber der Automobilwoche bestätigt. Mercedes erwähnt, dass man sich die Absage sorgfältig überlegt habe, Audi betont, dass diese keine grundsätzliche Entscheidung gegen den Genfer Automobilsalon sei. BMW macht klar, dass man aktuell stärker auf Social Media setze und deshalb weder in Genf noch in Paris oder Detroit dabei sei. Auch VW hat seine Absage bereits bestätigt, Seat und Cupra planen ebenfalls keinen Messeauftritt. Skoda betont auf unsere Nachfrage, dass der Genfer Autosalon eine großartige Bühne für Neuvorstellungen sei – 2024 habe man sich aber entschieden, andere Möglichkeiten für Präsentationen zu suchen. Dies sei aber keine grundsätzliche Absage an die Messe. Äußerungen zum Thema Messeteilnahme der VW-Konzernmarken Porsche und Lamborghini dürften in Kürze folgen. Insider geben bereits Hinweise, dass auch diese Marken 2024 in Genf nicht dabei sind. Porsche lässt 2024 sogar die L.A. Auto Show ausfallen – obwohl Kalifornien der wichtigste Markt für den 911 ist.

Japaner bereits mit drei Absagen

Von den japanischen Konzernen haben uns Nissan, Mitsubishi und Subaru auf unsere Nachfrage eine Absage mitgeteilt. Von Toyota und Honda sind noch keine Entscheidungen bekannt – allerdings spürt man dort in Sachen Messekommunikation eine gewisse Zurückhaltung.

Auch der Stellantis-Konzern wird mit seinen für Europa relevanten Marken Alfa Romeo, Citroën/DS, Peugeot, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati und Opel/Vauxhall voraussichtlich der Messe fern bleiben. Stellantis-Chef Carlos Tavares hält millionenteure Messeauftritte aktuell nicht für sinnvoll und hat bereits der CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2024) eine Absage erteilt.

Renault geht nach Genf

Im Gegensatz zu seinen Kooperationspartnern Nissan und Mitsubishi geht Renault nach Genf. Die Franzosen haben sich dafür entschieden, 2024 den Genfer und den Pariser Autosalon sowie alle wichtigen Messen in Regionen zu besuchen, in denen Renault Fahrzeuge anbietet.

Die Verantwortlichen des Genfer Autosalons sind derweil nach eigenen Angaben mit 20 chinesischen Marken in Kontakt. Sie hoffen, dass mindestens 13 China-Marken Ausstellungsflächen in Genf buchen.